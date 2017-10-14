〈南部〉下營廟前大街重塑 民眾質疑路不平

2017-10-14

〔記者楊金城／下營報導〕下營區公所辦理下營廟前大街風貌重塑工程，還沒完工就引來批評聲浪，被民眾質疑路面設計有問題，是在進行「路不平」專案？工程設計公司喊冤說，工程還未完工，花崗岩的壓花路面一定會整平，注意民眾通行安全。

廟前大街風貌重塑工程將在十一月中完工，區長姜家彬說，完工後再開會研商是否需要再改善。

下營上帝廟廟前的一百公尺長中山路，在廿年前進行廟前大街風貌營造，時至今日，金鋼砂路面和混凝土壓花因破損嚴重，下營區公所向內政部營建署爭取「城鎮風貌重塑整體計畫」補助、市府配合款合計四百萬元，進行廟前大街風貌重塑工程，整修廟前大街及人行道磚、樹穴、歷史解說牌，以延續地方特色和打造休閒的購物環境。

目前工程即將完工，但區民發現路面的花崗岩壓花路面竟然凹凸不平，批評這是進行「路不平」專案？怎會做出「爛路」？萬一害人跌倒受傷，市府最好備妥國賠預算？

沒想到「好事一椿」的廟前大街風貌重塑工程竟被民眾批評，讓公所難為，姜家彬說，工程設計事前有開地方說明會，也通過市府核准，將要求包商整平路面。

工程設計公司說，破損的金鋼砂原有路面都會刨除，整平為混凝土路面，人行道磚和樹穴也都整修，至於花崗岩的壓花路面目前還未完工，以致出現高低落差的不平，完工前一定會整平花崗岩壓花路面，不會讓人車摔倒。