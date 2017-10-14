〈南部〉民進黨選將 多數願簽署撤銷

2017-10-14

〔記者黃文瑜、楊金城／台南報導〕環盟發起邀請民進黨市長參選人簽署撤銷龍崎歐欣案，民進黨六位市長參選人中，陳亭妃、王定宇都已簽署撤銷龍崎歐欣案承諾書，李俊毅和葉宜津也表示願意簽署，黃偉哲則是認為在地方疑慮未除下支持不發照，但未直接回應是否簽署，而顏純左則認為要再評估。

陳亭妃表示，對於歐欣在龍崎設置掩埋場的立場，從一開始就反對，因為地方意見最重要，所以在歐欣與地方有爭議時，第一時間她就在立法院要求退輔會退出對歐欣的投資，退輔會也已經退出。在歐欣與地方未溝通完成前，一定不核發許可證。

王定宇也表示自己收到承諾書時毫不猶豫就簽了，他認為廢棄物清理有其必要性，但龍崎有珍貴的地景資源，台南是健康城市，也不可以在水源的源頭處設廢棄物掩埋場，「這種決定是欺負龍崎人少」，因此建議另選址，不核發水土保持施工許可證。

葉宜津表示，願意簽署要求經濟部應積極尋找替代方案，在地方沒有共識之前，不發給水土保持施工許可證。

李俊毅指出，當初他曾為反對設置掩埋場的現任龍崎區牛埔里長陳永和輔選，因為該次的里長選舉對於地方而言像是「掩埋場」公投，所以結果很明顯，「地方不要掩埋場」就不發照，並且一定會簽承諾書。

黃偉哲說，掩埋場的設置是可解決垃圾掩埋問題的方法之一，但為了環境與下一代的健康，我們必須在環保與經濟間設法取得平衡，選址上更要審慎應對與評估，聆聽在地居民聲音與交由專業評估都是必要的。這個問題既是專業問題，也是政治問題，在溝通不足，地方疑慮不除的情況下，政府不宜逕自許可設立，因此支持市府持續不發照的立場。

顏純左表示，龍崎掩埋場在地方上有反對聲音，也有贊成聲音，因此必須審慎評估，若是有做水土保持的需要，就該核發許可證，等當上市長再評估看看，要多了解再決定。