〈南部〉反龍崎掩埋場 環盟邀民進黨市長參選人簽承諾書

2017-10-14

〔記者劉婉君／台南報導〕龍崎牛埔事業廢棄物掩埋場爭議已久，南市環保聯盟昨天召開記者會，強調龍崎牛埔位於活躍的斷層帶，公開邀請民進黨台南市長初選參選人簽署反對設置承諾書，承諾未來當選後將不會核發水土保持施工許可證給開發單位，簽署結果將於月底公布。

環盟理事長黃安調表示，承諾書已於月初寄給民進黨市長初選參選人，內容訴求包括市長任內絕不核發「龍崎歐欣事業廢棄物掩埋場案」之「水土保持施工許可證」，要求經濟部應積極尋找替代方案，並撤銷「龍崎歐欣事業廢棄物掩埋場案」設置許可，積極規劃龍崎區牛埔里發展觀光，並催生惡地形國家地質公園。

環盟︰有污染地下水之虞

環盟、台灣水資源保育聯盟、荒野保護協會台南分會、台南市教育產業工會、教師會、台灣要健康婆婆媽媽團協會等單位，昨天一同召開記者會，會中表示，根據中央氣象局研究資料，去年芮氏規模六．六的美濃地震發生後，鄰近龍崎歐欣掩埋場址約兩公里處，也觸發規模五．二六的地震，並發生淺部較緩的無震滑移，該地位處活動斷層地質敏感區，且在二仁溪上游，場內有牛埔溪流經，一旦設置掩埋場，也有污染地下水之虞，呼籲政府有效防範並撤銷龍崎歐欣案，避免造成無可挽回的環境影響。

請中央來和當地民眾溝通

台南市環保局則表示，有關龍崎歐欣事業廢棄物掩埋場案，市府並沒有權力撤銷，目前為止，市府也沒有核發任何許可給業者。市府二月時在行政院會中即曾向中央反映，此關鍵性議題牽涉到民眾對水資源、活斷層的疑慮，請經濟部與環保署到地方和當地民眾溝通，向居民說明清楚後再做後續考慮。

環保局指出，市府目前並沒有進一步核發水土保持施工許可證的計畫，會待中央向地方民眾說明清楚後，再配合行政院政策進行。