〈南部〉高醫大校友 要求解散董事會

2017-10-14

〔記者吳柏軒、洪定宏／綜合報導〕高雄醫學大學董事會被指長期介入校務管理，遭校長、師生及眾多校友群起反彈，紛爭情況一年多來變本加厲，校友們昨上午冒雨衝到教育部門口，高舉布條質疑教育部包庇違法董事會，控訴陳啟川家族把持學校，要求官方解散董事會，否則不排除更激烈抗爭。

董事會︰願良性溝通

高雄醫學大學董事會則強調，董事會一向遵守國家法令規章並尊重校友及學生言論自由，如有不了解甚或誤會，願良性溝通，讓校園早日恢復寧靜。

高醫轉型正義促進會、高醫大校友陳永興痛批，高醫大董事會長期違法，企圖竄改校史、更換創辦人、更換附設醫院名稱，還涉嫌違法介入醫院採購及學校人事，如跳過學校程序，擅自跟外部廠商簽約，最近更黑箱通過校長遴選辦法，種種作法都影響大學自主與民主程序。

陳永興指控，早在一年多前，就向教育部陳情三次，但都未見教育部積極作為，八月十五日監察院糾正教育部，詳列八大項疏失，糾正至今也兩個月，仍未見教育部高教司有任何動靜，強烈懷疑官方包庇該校董事會。

教育部高教司副司長朱俊彰澄清，針對各種檢舉都有查核，如去年該董事會通過校長聘任辦法，其中有違反大學法的事項，就去函明確指出違法項目，要求該辦法不得執行，但監察院可能認為教育部動作太慢，才予以糾正。朱俊彰說，董事會是否真的違法，仍需專家學者詳細評估，已在九月廿六日成立專案小組進行調查。

高醫大校友、師生等則是等不及教育部慢動作，昨天要求官方解散高醫大董事會，追究失職人員、重組董事會、修私校法改善私校萬年董事及家族財團壟斷歪風，並轉戰至監察院，再度向監委檢舉教育部失職，要求彈劾。