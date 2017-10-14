〈南部〉〈痛4天產女 台日小混血報到〉福原愛生了 江宏傑當爸

2017-10-14

〔記者洪定宏／高雄報導〕桌球好手江宏傑的妻子福原愛，昨在高雄醫學大學附設醫院產下二九九五公克千金，受到台日媒體關注。高醫大附醫院長鍾飲文下午到產後照護中心探視福原愛母女後，取得江宏傑夫婦同意，指派主治醫師沈靜茹對外說明。

桌球名將 千金2995公克

沈靜茹強調，江宏傑進產房全程陪同，福原愛得到丈夫體貼且支持的力量，忍住疼痛堅強生產，嬰兒也隨即在產檯吸母乳，然後住進母嬰同室的二十一樓產後照護中心，有助增進母女情感。

沈靜茹從二○○八年起是國家訓練中心的隨隊醫師，也愛打桌球，認識江宏傑但並不熟悉，是國訓中心員工向江宏傑推薦，所以福原愛懷孕二十多週後，改到高醫大附醫找沈靜茹產檢，江宏傑每次都陪同。

沈靜茹表示，福原愛週二開始產痛，週三住院，昨上午八點十六分生出女嬰，體重二九九五公克、五十一公分，母女均安，福原愛恢復狀況良好，已開始進食。

江宏傑進產房全程陪同、錄影，福原愛接受減痛分娩，雖然仍會疼痛，但江宏傑給予支持力量，「是很體貼、稱職的老公，相信他會是很好的父親」，福原愛則展現女性堅毅的精神，順利生產。

沈靜茹指出，江宏傑與福原愛看到新生命到來，都很開心；福原愛預計三或四天出院，家族尚未決定是否坐月子？在哪裡坐月子？