〈南部〉超夯黃檸檬 國手莊承翰種的！

2017-10-14

曾奪全國越野車冠軍

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內黃檸檬仰賴進口，高市越野車國手莊承翰轉行務農，以運動家不服輸精神，利用植物特性進行氣體調節，種出台灣自產的黃檸檬，每斤八十五元翻漲三倍，市場仍供不應求，開創出一片天。

旗山果農莊承翰今年三十二歲，過去是越野車國手，曾奪下全國錦標賽冠軍，代表台灣進軍國際，體專畢業後退役，留在台北發展，挑戰百萬業務，沒想到四年前，祖父、祖母相繼離世，他不捨父親務農辛苦，頭髮也日漸斑白，決定返鄉幫忙務農。

不斷實驗 價格翻3倍

台灣受限氣候因素，黃檸檬仰賴進口，是餐廳的搶手貨，反觀綠檸檬價格低，他認為要做就要做最好，秉持運動家不服輸精神，透過網路自學、請教專家，利用植物本身特性，歷經兩年不斷實驗，失敗達無數次，損害近五千公斤，才成功將種出的綠檸檬，利用低溫氣體調節轉變成為黃檸檬。

莊承翰表示，他更努力修枝、施肥，以益生菌抑制壞菌，產量比別人多三成，採人工除草方式，或於田間種植香蕉樹，有助於遮住陽光，避免雜草生長，農藥更是零檢出，深具產業優勢。

莊承翰指出，種出的黃檸檬味道、酸度，都比綠檸檬溫和，最大的特色是不苦澀，還可以整顆入菜，直接吃皮也不刺激，天然、健康又養生，每斤從二十五元上漲到八十五元，市場供不應求，深受民眾喜愛。