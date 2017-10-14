〈南部〉琉璃蟻入侵六龜 「黑色大軍」殺不完

2017-10-14

出沒民宅 4里反映

〔記者黃佳琳／高雄報導〕六龜區近日傳出琉璃蟻大量出沒民宅，民眾用黏蠅紙企圖滅蟻，卻發現短短十分鐘，黏蠅紙已爬滿琉璃蟻，還有大量琉璃蟻在紙外活動，令居民頭皮發麻；六龜區公所決定下週二前，把自製餌劑發給有需要民眾，讓這批螞蟻大軍能阻殺在家門外。

六龜居民直指，這些琉璃蟻殺都殺不完，有時候睡覺睡到一半，床上就爬滿螞蟻，也有聽說有老人家被咬後，皮膚紅腫癢痛，令人相當困擾；區長宋貴龍說，六龜十二個里中，已有四個里里長向區公所反映尋求滅蟻良策，希望能早日解決擾人的螞蟻問題。

農藥滅蟻 成效不彰

高市農業局指出，琉璃蟻在東南亞地區都有分布，台灣在一九一二年就有首次紀錄，且琉璃蟻分布在北回歸線以南，雖然屬本土種，但過去並沒有發生大規模疫情，這幾年陸續在南投、苗栗等地傳出「蟻禍」，懷疑可能與氣候暖化或境外移入有關。

由於琉璃蟻屬於多蟻后的族群，一座蟻巢內若達萬隻琉璃蟻，大概就會有上百隻蟻后在內，而琉璃蟻的工蟻平時只有百分之卅左右的數量在外覓食，剩下的百分之七十會在巢穴裡繁殖，六龜區近日傳出蟻禍後，曾有居民試著用農藥滅蟻，但成效不彰，琉璃蟻仍四處大量出沒。

公所下週二前發餌劑

高市環保局表示，經探詢上級環保署後，得知目前中央尚未擬定相關防治計畫發給地方，目前也只能根據相關文獻資料，教導民眾如何居家防蟻；而六龜區公所也利用文獻資料，調配出液狀餌劑（誘引甜食性螞蟻），準備下週二前發給有需要民眾。

六龜區公所指出，民眾若有滅蟻的需求，只要準備硼砂廿四克、溫水九百六十毫升及砂糖二百四十克，先將硼砂溶於溫水，再加入砂糖拌勻溶解後，以寶特瓶剪成淺碟狀，讓螞蟻可以攀爬進入吸食，放置屋外螞蟻出沒路徑，吃完後持續補充餌劑，持續投放一、兩個月就可以有效滅蟻。