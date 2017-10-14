〈南部〉卡努攪局 蘭嶼、綠島海空交通斷

2017-10-14

〔記者王秀亭／台東報導〕東北季風加上卡努颱風外圍環流影響，台東往返蘭嶼、綠島的海空交通昨天全面中斷，蘭嶼飛機五天來只飛出兩班，歌手陳昇今天晚間將在綠島開唱，台東縣政府文化處表示，船公司今天清晨六時三十分宣布船班狀況，若無法開航，「海嗨人生」演唱會將延期。

陳昇綠島演唱會 今晨宣布是否開航

「昨天上午島上風雨像輕度颱風。」綠島李姓民眾表示，想不到卡努颱風外圍環流帶來的風雨這麼強勁，今天適逢週六，加上陳昇要在綠島開唱，開往綠島的船班幾乎班班客滿，預估超過兩千名遊客，卻因天候變數大。

縣府文化處長鍾青柏指出，陳昇已抵達綠島，但演唱會的音響設備還在台東市，因昨天停航，無法運抵綠島，由於船公司今天清晨才會決定是否開航，若開船，演唱會如期舉辦，但地點將移至室內的綠島國中體育館舉辦，該場地約可容納一千人，船不開，演唱會就會延期，時間另行公布。

台東往返蘭嶼 5天僅飛出2航班

綠島昨天海空交通中斷，台東往返蘭嶼的飛機，因東北風及颱風外圍環流帶來的降雨，導致機場能見度不佳、風速超限等因素，而關閉跑道，從九日至昨天，五天來僅十日飛出兩航班。

「等了五天，候補單都簽到第五張了，蘭嶼飛機還是取消。」在台東航空站焦急等待候補蘭嶼飛機的林姓民眾說，雖然知道東北風季節飛機常不飛，想不到又有颱風外圍環流攪局，不知何時才能飛。

有人飛不進蘭嶼，也有蘭嶼鄉民原定今天上午搭飛機出國，未料海空交通中斷，只能望洋興嘆，「連台灣都到不了，只能向出國旅遊說掰掰。」