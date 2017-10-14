〈南部〉《2億以上投資案》 總金額近6千億 李孟諺︰成半導體重鎮

2017-10-14

〔記者劉婉君／台南報導〕南市強化招商服務，將列管兩億元以上投資案，總金額將近六千億元共二十七案，其中，台積電除了五奈米廠投資五千億元已經動工，三奈米廠也預計投資五千億元，代理市長李孟諺表示，未來台積電將有七成的產能在台南，台南不僅是美食城市，也將成為世界半導體的重鎮。

南市積極招商的投資案中，超過兩億元的投資項目除了半導體製造業的台積電，太陽能光電投資金額達三百億元，新吉工業區招商也有兩百六十億元以上，其他還有南紡夢時代第二期、安平港遊艇碼頭、高鐵產專區、影視、流通、報編工業區、交通、觀光、飯店、旅宿業投資案等。

經發局表示，台積電五奈米廠由於向下開挖時發現遺址，經文化局協助解決，已於上個月動工，預計二○一九年量產，上個月宣布落腳南科的三奈米廠，也預計二○二○年量產；市府與南科管理局成立專案會報，將合作協助廠商投資。

另外，在公部門建設案方面，自來水公司也將在新營設置全國員工訓練所，未來也將有東南亞相關人員的訓練，市府亦將在建照申請核發上提供協助。

根據經發局統計，今年一至八月新增投資案件一百七十三件，總投資額一百八十五億元，年產值達兩百六十億元，創造四千兩百八十一個就業機會，吸引UNIQLO、可成科技、中興電工等廠商投資。