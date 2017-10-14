〈南部〉台東種電補助放寬 業者租借也適用

2017-10-14

〔記者張存薇／台東報導〕推動綠能發電，台東縣政府編列八百萬元補助民眾在屋頂「種電」，目前僅九位民眾申請，因為還有經費，縣府財政及經濟發展處長盧協昌表示，將放寬規定，如果有業者向民宅租屋頂進行太陽能發電，只要向經濟部能源局核備後就可獲補助，最快月底會公告。

最快月底公告

縣府爭取花東永續發展基金補助，今年起一連三年推出「補助非公有建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，申請對象為台東縣合法私有建築物、在去年七月九日尼伯特風災後至今年十一月卅日期間取得經濟部能源局同意備案，或設備登記的太陽光電系統所有權人，原本限定申請者須為縣民或設立登記、立案於台東的法人或非法人團體，因為今年經費仍有餘額，將開放建築物出租或出借於他人設置太陽光電發電系統者也可申請。

財經處表示，補助標準設置總容量在十瓩以下者，每瓩補助一萬三千元，十到廿瓩每瓩補助一萬兩千元、廿到卅瓩每瓩一萬一千元，最高補助卅萬元，目前台東縣有九位符合資格民眾申請，經費約一百廿九萬元，另外根據能源局資料，還有十九件廠商已核備、施作的申請案，再公告後將通知廠商申請。

盧協昌強調，申請建物一定要合法、且必須是非營業用的建物，如果頂樓加蓋鐵皮屋就無法適用，這個計畫也希望減少台東在地的違建，放寬規定後包括魯凱族達魯瑪克部落推動的太陽能光電計畫，將可適用。有意申請民眾可參考台東縣全球資訊網公告事項，或電洽財經處工商管理科，電話：089-330727。