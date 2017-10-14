〈南部〉佳冬戰備道車禍頻傳 地方促移至國道三號

2017-10-14

〔記者陳彥廷、蔡宗憲／屏東報導〕本月九日夜間屏東縣佳冬戰備跑道發生死亡車禍，賴姓老翁騎乘機車遭撞後又被至少六車陸續輾過，導致屍身破碎，戰備道無路燈問題再度浮上檯面，警方除已預定加設的紅綠燈外，未來還要裝「移動式」測速照相桿和路燈，警方更有意建議軍方將戰備道移至國道三號。

將加設紅綠燈、測速照相及路燈

屏東戰備道是目前全台唯一設於省道台一線的戰備跑道，全長約二．五公里，七十六年為供軍機起降闢建，路幅寬闊卻受限軍方規定無法設路燈，跑道最窄處至少四十公尺，且南北向車速飛快，東西向機慢車行人過馬路險象環生。

據警方統計，該路段近幾年每年至少一起死亡車禍，去年五十件事故中有十五件在夜間，約佔三成，今年迄今廿九件事故雖下降，夜間卻達十四件，增至近五成，警方認為無照明與夜間發生事故有直接關連。

警方表示，除原定十一月增設紅綠燈外，還會增加藍紅爆閃燈，未來還要架設水泥基樁座的測速照相桿限速。

「黑暗公路傳言多！」佳冬張姓居民說，該路段因無路燈又車速飛快，只要出車禍非死即重傷；佳冬鄉公所也屢屢建議軍方卻無改善，自嘲是「狗吠飛機」。

立委︰已要求軍方放寬照明限制

立委莊瑞雄指出，戰備道設施只要六小時內移除即可，已要求軍方放寬照明限制，還給用路人安心用路環境。

警方認為該路段出入車種複雜，「戰備道遷至國道」才能一勞永逸。警方指出，佳冬戰備道當初設置時因附近無高速公路才中選，但每年總有重大車禍，加上鄰近的國道三號早已通車，建議移置。

軍方︰國道三號條件不適合

對此，軍方回應未接獲屏東縣警局反映，且附近的國道三號高架多、路面不夠寬，國道側邊有柵欄，另山區也不利飛機飛行。