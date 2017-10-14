〈台北都會〉台大濺血案 議員再打臉文化局

2017-10-14

否認致電問借場地 台大報告戳謊

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣大學「中國新歌聲」濺血風波未歇，北市議員簡舒培昨於市議會質詢時拿出台大十月三日公布調查報告，完全「打臉」文化局，調查報告指出九月十二日、十四日，文化局兩度致電台大體育室關心場地租借事宜，文化局卻堅稱沒打。簡舒培昨更進一步詢問文化局承辦人，最後承辦人坦言有打電話給台大，卻辯稱是關心噪音，簡痛批文化局說謊、文化局長鍾永豐失職。簡舒培要求將此事調查清楚，該檢討、該懲處的人盡快調查。

台大出借場地給中國選秀節目「中國新歌聲」，卻發生統促黨成員毆打學生的流血事件。但事發後，市長柯文哲對外宣稱，北市府並無疏失，讓議員大為不滿。簡舒培昨於議會教育部門質詢時說，九月廿四日發生濺血事件至今，文化局、柯市長沒給社會一個交代，一臉皮皮的、覺得沒關係，她感到可恥。

簡舒培說，一開始她就問文化局有沒有打給台大關心租借場地，當時文化局講不清楚，科長到她辦公室也是支支吾吾。從台大調查報告指出主辦單位幕婕塔公司出示往年舉辦資料，稱文化局協辦，文化局有委託嗎？鍾永豐答覆，沒有；簡再問，文化局一直說沒打電話給台大，是噪音問題直到九月十四日才去電，但調查報告指「九月十二日文化局致電本校（指台大）體育室為什麼不同意場地租借」，十四日文化局又致電給（台大）林組長，「到底是誰打電話？」

負責該案的文化局承辦員沈希行因此上台備詢，一旁文化局科長吳俊銘則搶答，絕對沒有施壓，簡反批「關心場地租不租借這不是施壓嗎？」吳俊銘說，「憑我們這種層級沒辦法施壓台大」，鍾永豐也出面緩頰，過去一直都有這樣協辦，為什麼台大今年不借，所以（同仁）去問原因。

沈希行堅稱文化局是協辦單位，打給台大用協辦立場關心噪音問題，簡反問「你是主辦單位嗎？你怎麼解決？」砲轟文化局推卸責任、說謊，一開始說是行政協助，後來又說是解決噪音，很矛盾，非常荒謬。

簡舒培還說，文化局還答應維安，調查報告指出文化局活動都應該協同主辦單位，拜會每位里長溝通，簡嘲諷說協辦單位還要跟里長回覆？鍾永豐強調，跟上海方交流時，是有一些協辦的慣例。

此外，簡舒培指出，上海市交響樂團與國樂交響樂團兩次來台灣，文化局花費一百六十幾萬招待，但文化局提供資料卻不一樣，其他議員索資也沒提供這份資料，痛批文化局把兩岸交流搞到黑幕重重，對此鍾永豐表示會檢討，並整理詳細的數據資料提供。