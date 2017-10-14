〈台北都會〉《未提閉幕慘況》世大運檢討 文化局將重提報告

2017-10-14

上週專案報告 挨批粉飾太平

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北世大運上週進行專案報告，民進黨台北市議員許淑華昨在議場開砲，痛批文化局對閉幕問題隻字未提、粉飾太平，其中機器人、DJ和TRASH樂團表演更是引來一片罵聲。市議員許淑華昨在議場開砲，國家重大慶典卻找小咖擔任主秀，直言TRASH樂團鼓手的父親就是序曲節目統籌王方谷，節目安排明顯別有私心，總策劃李明道的機器人不僅被譏是輪椅機器人，同樣作品在白晝之夜還重複出現，主責的文化局卻推託節目都是廠商處理，痛斥「七千九百多萬的經費到底是在花什麼的！」她要求文化局重提報告，文化局長鍾永豐也承諾檢討改進，一週內提出檢討報告。

台北市議會昨進行教育部門質詢，市議員許淑華針對世大運閉幕式，重話要求北市文化局一週內重新提交檢討報告。許淑華指出，世大運檢討報告上週出爐，報告中卻對閉幕式的慘況隻字未提，明明閉幕式後一片罵聲，包含大提琴家張正傑、台北藝術節總監耿一偉及新象創辦人許博允等藝文界大老都批評非常驚訝的糟糕、草率、大雜燴、舞台陽春、表演缺乏新意、內容膚淺、表演隨便。

她更秀出「閉幕超鳥、爛死了、尷尬到難忘、沒見過這麼冷的」、「機器人根本浪費錢的東西，還要手動」、「到底誰編排的節目順序有夠爛」、「義大利100分台灣0分」等網友在閉幕式後的辛辣評論，痛罵文化局從設計之都到閉幕式都挨批，市長柯文哲高舉改變台北從文化開始，但文化局到底有做了什麼值得稱讚的政績？

文化局長鍾永豐一度想以「開幕式很不錯」緩頰，卻惹得許淑華火氣更大，拉高分貝反嗆「沒有跟你說開幕式！是跟你說閉幕式！」

許淑華：小咖任主秀 別有私心

許直言，閉幕式當天，具代表性的董事長樂團竟是暖場，主秀卻是名不見經傳的TRASH樂團，台灣有這麼多優質表演團體，到底TRASH樂團何德何能，結果鼓手就是序曲節目統籌王方谷的兒子，文化局對於這種「內舉不避親」的行為，只有一句「節目都是廠商安排，跟文化局無關」。

此外，許更點名閉幕式中被網友狠酸的「輪椅機器人」，也出現在白晝之夜，她認為這就是文化局只發包、不控管的下場，「接下來不知道還會在哪看到那個機器人！」許最後要求文化局在一週內重提檢討報告，文化局長鍾永豐也承諾檢討改進，並強調市長柯文哲已指示針對閉幕式做檢討。