〈台北都會〉6000萬整修 永樂市場還是漏水

2017-10-14

顏若芳：初驗122項不合格

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市以布市聞名的永樂市場，因建物老舊，自二○一五年斥資近六千萬元預算做外牆整修與屋頂防漏，但完工日期一再延宕、工程費用還不斷從五千一百萬元提高到近六千萬元，近期驗收成果卻相當不堪。民進黨議員顏若芳指出，初驗不合格項目達一百二十二項，實際走訪也發現屋頂仍然漏水，店家對整修成果直搖頭。市場處則表示，目前還是驗收發現缺失的改善期，下週二將到場複驗，若工程改善逾期，將每天開罰約六萬元。

工程執行率 連2年吃丙

永樂市場自一九八五年興建後，陸續發生外牆剝落、屋頂漏水問題，隨著破損日益嚴重，市場處終於在二○一五年啟動外牆整建與屋頂防漏工程，但外牆整修完工日期竟拖延一百多天，執行率遭審計部連續兩年打丙，屋頂防漏與三樓整修則至今尚未完工。

顏若芳曾於市議會質詢指出，永樂市場整修的廠商得標金額原訂五一八○萬元，後來增加到五八五○萬元，大多已被廠商領走，但八月的初驗結果，竟然有一百二十二項不合格，市場的漏水沒改善、裂縫一樣還在，甚至生鏽鋼樑也沒換，近六千萬元的工程竟然是這種品質。

9樓測試漏水 害1樓店家積水

記者昨實地走訪發現，永樂市場使用已逾三十年，市場內部設施老舊，因施工的緣故，一樓、三樓、五樓堆滿施工器具、瓦礫。問到施工狀況，店家大多直搖頭，吳姓業者說，包括頂樓九樓、五樓在內，市場內很多地方都在漏水，早前在九樓測試屋頂防漏時，漏水一路漏到八樓，還得拿拖把去抹，大家都有看到。

儘管漏水在頂層，最倒楣的卻是一樓店家，屋頂漏水一路流到一樓甚至地下室，因連日大雨，市場一樓的按摩店旁滿是積水。

下週二政風處官員將陪同複驗

市場處工程科長李肇嘉坦承，初驗結果確實有不少缺失，一百二十二項包含銜接處漏水、油漆沒漆好、電機積水等，但這大多是常見的工程驗收缺失，現在仍是廠商改善期間，預計十月十七日將有政風處官員到場陪同複驗。

市場處：逾期未改善將罰廠商

對於議員指控鏽蝕鋼筋未換，李肇嘉解釋說， 那是漏水滴到天花板的輕鋼架，導致骨架生鏽，並非建物的結構鋼架鏽蝕。至於整修品質低劣問題，李稱，若廠商驗收逾期，可依工程契約收取違約金，依總經費的千分之一按日開罰，一天約可罰六萬元左右。