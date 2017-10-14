〈台北都會〉基隆海生館工程解約？ 慶陽：仍依約趕工

2017-10-14

母公司傳財務困難

〔記者林欣漢／基隆報導〕海軍新型國造獵雷艦承造商「慶富造船」傳出尋求政府資金協助，甚至可能提出破產聲請，承攬基隆海洋生態展示館（簡稱海生館）工程的慶富子公司慶陽昨強調，財務方面沒有直接影響，仍會持續依約趕工，但當地居民說，基地現況仍與兩個多月前一樣，根本沒動靜，國立海洋科技博物館（簡稱海科館）則表示，可能年底前終止契約。

慶富造船今年以來傳出資金調度困難、涉入超貸案遭檢調搜索等問題，日前又爆出曾發函政府機關尋求資金協助，還聲稱若無資金，將提出破產聲請。

而原訂今年五月中完工開館的基隆海生館，至今仍只有一片水泥地基，已被開罰一千萬元罰鍰到頂，慶富子公司慶陽聲稱是加碼投資須變更設計，工期延至明年底，但原訂九月底前完成海生館一樓的底板澆置作業，至今仍「原封不動」，沒有任何工程車進出及動作。

海科館：可能年底解約

「確實滿掙扎的。」海科館經營管理組主任何林泰表示，慶富並未正式宣布聲請破產，但海科館已做好心理準備，將在適當時間終止契約，估計會在年底前。

何林泰說，雙方之間現階段仍然有法定契約存在，目前還沒有找下一個承包商，必須等到解約後才會重新招標，屆時要重新估算財務，而根據往例，解約後可能會對簿公堂，館方也做好準備，謹慎地走每一步。

慶陽強調，慶富雖然是慶陽的母公司，但財務方面並沒有直接影響，進度上確實有落後，仍會持續依約趕工。對於海科館有解約的打算，慶陽表示：「會再進一步討論。」