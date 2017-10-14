〈北部〉宜市幾米觀光巴士 開放預約搭車

2017-10-14

先搶先贏 每週二、四開放

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市公所推出幾米觀光巴士需求反應式公共運輸服務，每週二、四開放預約搭車，幾米巴士依指定時間與站牌接駁，五人成行，免費搭乘。

宜蘭市公所以繪本作家幾米作品「星空」、「忘記親一下」圖像，打造「星空號」、「奇蹟號」兩台觀光巴士，去年九月上路，行駛宜市舊城區，宜蘭轉運站出發後，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場、中山公園、友愛大樓、蘭陽別院，終點站宜蘭河濱公園，共十三站。

幾米觀光巴士是十五人座小巴，營運時間上午八點至晚間六點，每三十至四十分鐘一班車，中午十二點至下午兩點休息兩小時；市長江聰淵宣布，啟動需求反應式公共運輸新服務，歡迎到宜蘭參加全國運動會的隊職員搭乘，透過慢活步調體驗宜市舊城區之美。

這項新服務將在下週啟動，週二行駛「星空號」，週四換成「奇蹟號」，預約作業「先搶先贏」額滿為止，全運會結束後繼續運作，週二、週四如果沒人預約，車子停在幸運轉運站展示。

宜蘭市長江聰淵表示，全運會期間，宜蘭縣國中小學生同步放假，許多外縣市選手將進駐宜蘭，歡迎各界規劃宜蘭市舊城區遊程，搭乘幾米觀光巴士趴趴走，預約時請明確告知搭乘人數、聯絡人姓名、電話、搭乘起訖站點及時刻，最好六天前預約，洽詢電話：03-9321410。