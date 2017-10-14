〈北部〉峨眉石井溪漂臭綠油 環局初判優氧化

2017-10-14

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕新竹縣峨眉鄉峨眉湖的支流石井溪，最近常出現一片會發臭的「綠油」，鄉親擔心是否遭人偷排有毒廢水；縣環保局表示，經現勘，初步研判應是久旱不雨加上天氣酷熱，造成優氧化現象，已採集水樣送驗確認。

峨眉鄉公所清潔隊長彭日明表示，鄉民反映，石井溪紅橋一帶，近來經常出現一層綠色物質，像油一般浮在水面，會散發臭味，擔心遭人利用假日或入夜後偷排有毒廢水。公所立即通報環保局，環保局隨即會同峨眉鄉公所、鄉民代表黃森昌、苗栗農田水利會大埔水庫工作站等單位現勘。

有鄉民說，石子溪社寮坑以下、石井溪和赤柯山農路旁小溪，天天都是髒兮兮的，味道濃臭，色深不見底；黃森昌表示，太久沒下雨、氣溫高、水沒流動等，都可能是原因。

環保局副局長羅仕臣表示，初步研判應是乾旱加上酷熱，藻類繁殖快，使湖水偏綠，加速優氧化，已採集水樣，將檢驗氨氮、化學需氧量、重金屬等。

峨眉湖屬於農業灌溉用水，非民生用水，大埔水庫工作站表示，因久旱不雨，今夏水庫僅七月份洩洪，至今不曾再放水；目前水位約六十八點一五公尺，日常監測酸鹼值、導電度、重金屬等項目都正常。

此外，日前新竹縣竹北市頭前溪隆恩堰出現死魚，環保局在下游處採集水樣的檢驗報告出爐，酸鹼值、化學需氧量、銅、鋅、鎳等項目都符合法規標準，呼籲民眾不用恐慌。