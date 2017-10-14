〈北部〉媽祖昇天祭 28日百桌馬祖美食饗宴

2017-10-14

於八德文昌公園舉行

〔記者謝武雄／桃園報導〕「媽祖昇天祭」活動將於廿八日在八德區文昌休閒公園舉行，上午有傳統的祭典活動，晚上則是席開百桌的馬祖美食饗宴，提供繼光餅、淡菜、炒魚麵等馬祖傳統美食，主辦單位表示，所有食材都是從馬祖空運來台，現場還有樂團表演、摸彩活動，每桌三千五百元、優惠價一千五百元，訂桌專線373-1561。

相傳農曆九月九日是媽祖得道升天的日子，馬祖人為感念媽祖捨己為人的精神，每年選在此時舉辦「媽祖昇天祭」，已是馬祖地區最重要的信仰活動，由於居住八德區的馬祖鄉親比連江縣的馬祖人還多，桃園市馬祖同鄉會等單位，發起在八德區舉辦「媽祖昇天祭」活動，今年除八德區文昌休閒公園主會場，大湳公園閩臺宮、建國公園也同步舉行。

「媽祖昇天祭」以馬祖天后宮分香來台的閩臺宮媽祖為主神，各項儀式從接駕、會香、敬天拜后、燒馬糧、祈福風燈、遶境等儀式，到最後的祭祀大典，都是依循馬祖傳統祭祀古禮進行，並邀請當地分香來台的各個宮廟，聯合展出馬祖獨特的神轎「乩陣」。

主辦單位另在八德區文昌休閒公園設置馬祖文化走廊，布置了馬祖代表性的藍眼淚及傳統文化意象，現場也提供馬祖特有擔包習俗體驗、北海坑道搖櫓體驗，以及八八坑道高粱酒品嘗、闖關小遊戲，成功闖關即可獲得限量媽祖平安鑰匙圈，現場更提供媽祖平安錢，讓民眾享用馬祖美食之際還能保平安，相關訊息可上桃園觀光導覽網或愛ㄑ桃粉絲團。