〈北部〉捕蜂捉蛇自辦比委外貴 農業局：含教育訓練

2017-10-14

議員要求改善 不要只出錢

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕新屋保齡球館大火帶走六名年輕消防員性命，為了讓消防業務回歸專責化，市府於二○一五年十月起將捕蜂捉蛇業務回歸農業局辦理，農業局運用義消人力成立「桃園市捕蜂捉蛇工作大隊」，每年投入約兩千五百萬元預算；市議員謝彰文昨天質詢表示，農業局捕蜂捉蛇業務平均每案成本高達二七七六元，相較委給外包廠商高出二．三六倍，要求農業局改善，市議員黃婉如則直言，農業局應將捕蜂捉蛇業務徹底回歸局內，並成立專責小組、編制人力，不要只是「出錢」而已。

農業局長郭承泉回應，捕蜂捉蛇相關設備、車輛等設施都需購置、租賃，經費還包含輪值人員保險、訓練費、車輛承租、油料花費等細項，為了方便民眾通報後就近服務，在十三個據點都有設置人力，成本無法單純以件數來換算。

農業局昨在市議會進行工作報告，謝彰文質詢表示，針對去年的捕蜂捉蛇業務發現三項缺失，第一，根據審計處報告中的成本分析，當初分析委給外包廠商，每案成本一○六○元，但農業局運用義消人力協助，平均每案成本卻高達二七七六元；第二，人力未依淡旺季做妥善調度，常在重要關鍵時刻未能提供幫助，引來民怨；第三，農業局運用義消組織人力，有專業度不足之虞。黃婉如則說，農業局美其名把捕蜂捉蛇業務收回自辦，實際上卻是晚上十點前由義消工作大隊負責，十點以後到隔天早上八點仍是消防局得承擔，執行至今的結論是「農業局只是負責出錢而已」，要求農業局應將捕蜂捉蛇業務回歸局內，運用自己人力成立大隊、訓練人才。

農業局：每半年辦教育訓練

郭承泉表示，因捕蜂捉蛇業務常需進入民宅，考量民眾信賴度等問題，並非一般開口合約廠商可以做到，幾經考量仍委由義消辦理較為妥適；而議員質疑義消專業度、訓練不足及人力不足等問題，林務科科長劉秀卿說，農業局每半年就會在十三個據點各辦理一次教育訓練，針對捕蜂捉蛇、與民應對等項目加強訓練，而依照現有三五○名義消人員，評估後須再增加五十名人員，才能有效解決人力配置。

至於運用局內人力成立大隊、訓練人才可行性，農業局表示「目前只有一個人在承辦所有捕蜂捉蛇業務」。