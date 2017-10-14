〈北部〉落石溪漲 羅東林管處社區型步道暫封

2017-10-14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣下起滂沱大雨，大同國中等六所學校昨停班停課，大同鄉省道台七甲線（中橫宜蘭支線）十一．四公里茂安路段，爆發土石流，交通一度中斷，另羅東林管處管理的社區型自然步道將封閉到十六日；太平山國家森林遊樂區今起封園；蘇花公路昨晚十一點半到今天上午七點全線封閉。

太平山遊樂區 今起封園

宜蘭被列入超大豪雨警戒區，大同鄉南山、四季、茂安村唯一聯外道路台七甲線，十一．四公里處的德荃橋，因上邊坡野溪暴漲，大批土石沖到橋面，車輛無法通行，南山等三村淪為孤島，公路總局出動重機具搶通。

蘇花公路、台七線棲蘭到明池路段（北橫），也有間歇性雨勢，沿線出現零量落石及水流，公路總局視天候狀況，隨時啟動預警性封路。

大同鄉、大南澳地區雨勢較大，聯外道路易致災，大同國中昨天全天停課、下午停班，四季國小茂安分班、寒溪國小全天停班停課，蓬萊國小、金洋國小下午停班停課，南澳高中及進修部下午、晚間停班停課。

羅東林管處轄下的社區型自然步道，則發生落石或溪水高漲，林管處昨天下午啟動預警性封閉措施，封閉的步道：礁溪跑馬古道、林美石磐步道、聖母登山步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、拳頭姆自然步道、獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道。

此外，新寮瀑布步道辦理第二期工程，全線封閉整建，預計年底開放，南澳古道尚在維修，蘇花古道大南澳越嶺段路況不佳施工，也暫不開放。