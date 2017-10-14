〈北部〉《新聞分析》直選肉搏 下屆縣長黨內提名前哨戰

2017-10-14

記者游太郎／特稿

國民黨花蓮縣黨部主委直選競爭激烈，表面上看似議長賴進坤和前花蓮醫院院長、現任醫師公會理事長鄒永宏角逐，但明眼人都看得出來，其實就是「反傅派」和「擁傅派」之爭，也被視為下屆縣長黨內提名的前哨戰！

議長賴進坤昨大動肝火，針對暗批他是「藍皮綠骨」的抹黑文宣大喊要「提告」，誓言捍衛忠貞愛黨的決心；鄒永宏則向黨員喊話，強調是黨齡五十年的忠貞黨員，一生奉獻給花蓮縣黨部，歷任馬蕭、馬吳競選總統時花蓮競選總部後援會長及主委，去年義不容辭接下花蓮市長補選操盤重任，成功收復失土，讓花蓮市藍天再現，誰比較適合擔任主委？國民黨的支持者點滴在心頭。

賴進坤「志在百里侯」眾所皆知，國民黨內也瀰漫將直接對決縣長傅崐萁之妻、國民黨不分區立委徐榛蔚之聲，徐日前已當選國民黨中常委，自知再爭取縣黨部主委不妥，幾經協調下，運作對黨務及輔選嫻熟的鄒永宏參選，成功勸退了其他有意角逐的人馬，不但削弱了賴進坤的銳氣，也讓「反傅」和「擁傅」對立的態勢明顯。

縣長傅崐萁和議長賴進坤不和傳聞已久，不但這次的縣黨部主委針鋒相對，下屆縣長之爭也逐漸浮上檯面，賴在去年的市長補選時，由於「曾幫民進黨候選人站台、接待高雄市長陳菊」等舉，被指為與民進黨親近，這次選舉再被拿來做文章並不意外，不但被操作為「擁傅派」和「反傅派」之爭，甚至還被視為另類的「藍綠對決」，競爭激烈不在話下。