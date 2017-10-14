〈北部〉《花縣藍營主委選舉》控文宣「抹綠」 賴進坤要告

2017-10-14

魏東河署名 指內容均為「事實」

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣黨部主委十五日開放直選，候選人之一的花蓮縣議長賴進坤昨天大動肝火，手持暗批他是「藍皮綠骨」的抹黑文宣大喊要「提告」，誓言捍衛忠貞愛黨的決心；文宣署名者、前議員魏東河得知後，強調為避免國民黨遭滅黨，有責任呼籲黨員選賢與能！

國民黨花蓮縣黨部主委直選在即，有意參選的議長賴進坤，及挾帶花蓮縣長傅崐萁支持的醫師公會理事長鄒永宏等二人，積極爭取花蓮近二萬名黨員的支持，還曾簽訂「廉潔選舉承諾書」，聲明雙方是兄弟爬山，務必和諧、團結，意圖打破外界「自家人鬩牆」的傳聞。

不料近日卻出現「綠營大方挺賴」及「這樣的人，說是國民黨忠貞黨員，你相信嗎？」等文宣，矛頭直指賴進坤，暗批他「親綠」，其中一張文宣下方，更有前議員、花蓮市長魏嘉賢的父親魏東河，以二○一六年花蓮市長補選受害人家屬身分的手寫署名，點燃選情戰火。

賴進坤說，自己忠貞愛黨無庸置疑，去年以議長身分禮貌性接待高雄市長陳菊，卻遭有心人士誣陷，還因此被開除黨籍，還好今年法院判決無效重獲清白，如今參選黨部主委又再次被惡意中傷，讓他不得不站出來捍衛自己的立場，才不枉顧力挺者的支持。

他說，去年花蓮市長補選，自己多次為魏嘉賢站台，期間還二度掏出各廿萬元借給魏家選舉，如今卻被抹黑、抹綠，實在說不過去，對於人身攻擊與散播不實的文宣，決定將以「意圖使人不當選」為由提告。

魏東河回應，文宣內容均為「事實」，同樣身為資深黨員的他，有責任及義務將真相告訴所有黨員，國民黨已岌岌可危，為避免再遭滅黨，呼籲黨員要看清楚並「選賢與能」，若因此被告，也將會提出「誣告」。