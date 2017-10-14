〈北部〉石門水庫水位回升 明年二月前可望不缺水

2017-10-14

酋長石 再度沉入水中

〔記者李容萍／大溪報導〕大雨來的正是時候！石門水庫自從七月底「尼莎」颱風過境後，八、九月集水區降雨量偏少，水庫水位如同溜滑梯一樣直直落，七日水位還在二三三．四公尺、水情吃緊，北區水資源局估算，從十一日至昨晚共下了二二六毫米雨量，約可讓水庫帶來二六○○萬噸進水量，水位上升超過三公尺，也讓原本佇立水庫大壩石壁邊、已露出頭臉的「酋長石」，在這場及時雨挹注下再度沉入水中。

截至昨晚七點，石門水庫大壩水位標高二三六．四八公尺，蓄水量一億三五九七萬噸，蓄水率六十七．五四％；北區水資源局副局長邱忠川指出，雖然中央氣象局已發布今年第廿號颱風「卡努」不會登陸台灣，但與東北季風的共伴效應，有可能會在北台灣降雨，希望能給石門水庫帶來另一波較大及時雨，一來紓解旱象，也確保在枯水期明年一月底前供水無虞。

不過，邱忠川也提醒，這場及時雨讓水庫水位止跌回升，但北水局統計目前蓄水量一億三五九七萬噸，和近十年平均蓄水量相比少了約六四○○萬噸的水，供水區民眾還是要節約用水。

另外，復興區台七線四十七公里（巴陵）至六十公里（西村）路段，公路總局復興工務段考量山區降雨造成行車視線不良，為維護用路人安全，即日起至十八日每日晚上九點至翌日早上七點實施夜間管制，除當地居民、救護及工程車輛，禁止人車通行。