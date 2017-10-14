〈北部〉桃園動物收容所空間不足 狗咬狗、傳疾病

2017-10-14

動保處：會控制收容數量

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今年二月全國落實收容所零撲殺，考驗市府在寵物源頭管理的執行力及收容能量，市府農業局昨在市議會進行工作報告，市議員范綱祥質疑，市府動物收容所臨時園區一個欄位裡塞了四至五隻狗，引發嚴重的互咬及疾病傳染問題，還有流浪狗因進去收容所後遭霸凌，不敢吃東西、瘦到皮包骨，讓民眾看了直呼：「於心不忍！動物生不如死！」市府動物保護處長陳英豪坦言，目前收容所已近飽和，會盡量控制收容的流浪貓犬隻數。

陳英豪表示，動物收容所正在進行原址改建工程，動保處在距原址約五分鐘車程地方租用空間、安置流浪貓犬，桃園市現有新屋動物收容所和新屋動物收容所臨時園區，各有廿個流浪貓犬欄位，前者收容三四○隻流浪犬、六十隻流浪貓，後者收容二二○隻流浪犬及一八○隻流浪貓。

陳英豪說，依規定十一公斤以下的小型犬，每隻需一．五平分公尺的活動面積，十一至廿二公斤的中型犬需二平方公尺，廿二公斤以上則需五平方公尺，收容時會盡量以流浪貓犬體型、性情等做為欄位分配考量。

他補充，每隻送進收容所的貓犬，都會先打預防針，並做疾病篩檢，簡單的疾病問題，收容所有四位獸醫輪流值班處理，若無法治療會再後送處理。

范綱祥指出，收容所目前收容狀況，有時一個欄位就塞了四、五隻狗；根據收容所一個欄位約五至六平方公尺大，如果一個欄位收容五隻小型犬來計算，每隻犬隻的活動空間僅一．二平方公尺，比規定少了○．三平方公尺，在擁擠情況下很容易發生互咬、霸凌等狀況，以及染病、瘦弱等問題。

園區擴建 明年七月可改善

陳英豪說，市府斥資一億三五八○萬元進行園區擴建，預計明年七月完工，預計可收容一一五○隻流浪貓犬，流浪狗約八五○至九百隻、流浪貓約二五○至三百隻，屆時將可有效舒緩收容所流浪貓犬飽和問題；動保處也另擬出三方案解決收容問題，第一，民眾可直接至收容所進行認養，第二，收容所會不定期舉辦送養活動，邀請民眾踴躍參加，第三，鼓勵民眾下載「汪喵桃寶網」APP，可線上透過APP知道收容所內流浪貓、犬訊息，再到收容所辦理領養手續。