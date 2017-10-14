〈中部〉詐騙也吹「新南向」 18泰嫌來台「學藝」被逮

2017-10-14

〔記者楊政郡／台中報導〕國內首度破獲泰國籍情侶檔THANYAWAN（坦雅文） 及NATTHASIT（奈沙西），與台籍詐欺犯洪維良等人勾結，招募泰國籍成員來台，以西屯區某透天厝做為訓練中心，並在苗栗縣頭份市成立詐騙機房，南向詐騙泰國境內民眾，十二日由檢察官陳信郎指揮調查局中機站等單位，兩地現場查獲奈沙西等十八名泰籍嫌犯及洪姓等七名台籍嫌犯，查扣電腦、電話機、泰文雙語詐騙教戰守則、泰國民眾個資等犯罪證物，移送台中地檢署偵辦。

調查局中機站九月間接獲泰國司法部特別調查署通報，要求進行這起司法互助案件，他們發現泰國籍情侶奈沙西及坦雅文，在泰國頻頻與台籍詐欺集團接觸，以每月三萬泰銖代價，招募泰籍鄉民、村民到台灣，共謀來台學習詐騙技術，學習台灣詐騙集團的犯罪手法，也利用台灣網路發達，在台設置機房詐騙泰民。

中機站等單位經月餘埋伏、跟監，發現九月奈沙西連續安排三波泰籍人員來台，先到中市「西屯區訓練中心」，手機、護照都被沒收，約一週至十天訓練完成後，蒙頭罩眼被車子送到苗栗縣頭份市的詐騙機房，開始上線工作，全部集中在頭份這處透天厝二、三樓工作及睡覺，不得外出，每天早上八點至下午五點半上班，晚上七點至九點還開業績檢討會，有專門的泰籍廚師為他們打理三餐。

提供技術指導的洪維良等七名台籍人士，在西屯區據點擔任上課指導老師，平常工作期間在頭份機房一樓，負責管控泰籍人員及維安，懷疑幕後還有台籍操盤手，正全力查緝中。

洪嫌等都是詐欺老手，指導任務編組扮演一線、二線及三線角色，分別假冒泰國「清邁府防制毒品辦公室」、「泰國郵政局」、警察、檢察官或金融監理人員等身分，詐騙話術大致上「佯稱被害人身分遭冒用，涉嫌犯罪為由，要求被害人將錢轉匯入詐欺集團掌控之人頭帳戶中」。

透過有泰國華僑身分的女子「賓」當翻譯，且一字一句寫在看板、白板上，讓他們能順利的說出詐騙話術。該集團從十月初開始詐騙，初步清查泰國方面已有數百人受害，受害金額上千萬泰銖。