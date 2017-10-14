〈中部〉紓解西屯路車流 潮洋溪橋啟用

2017-10-14

搭配潮洋溪整治 打造水岸花都

〔記者張菁雅／台中報導〕鄰近逢甲商圈的西屯區至善路、西屯路在尖峰時段經常塞車，建設局在至善路上新闢跨越潮洋溪的橋樑做為迴轉道，紓解西屯路車流。潮洋溪橋昨日啟用，市長林佳龍表示，潮洋溪橋可大量紓解西屯路交通流量，搭配潮洋溪河川整治工程，未來將進一步打造為水岸花都城市景觀。

至善路位在潮洋溪旁，為兩向單行道路，上下班及假日時段常因車輛在西屯路迴轉，造成西屯路直行車輛壅塞。建設局新闢長十二公尺、寬十四公尺跨越潮洋溪的橋樑，提供車輛迴轉車道。

市長林佳龍昨日在建設局長黃玉霖陪同下，主持潮洋溪橋啟用典禮，立委張廖萬堅、市議員陳淑華與黃馨慧也到場觀禮。林佳龍表示，鄰近逢甲商圈的至善路及西屯路附近常塞車，甚至發生車禍，在民代建議下，市府建造潮洋溪橋，可大量紓解西屯路附近的交通流量，並減少車禍。另外，考量潮洋溪經過人口密集處，且位於重要交通地段，市府也爭取「前瞻基礎建設」預算二億五千萬元進行河川整治工程，包括改善水質及人行、自行車行空間等，讓市民可以親近河川。

潮洋溪橋為單向迴轉道，居民建議是否改為雙向，黃玉霖說，迴轉道一般都採單向通行，雙向通行可能造成交通打結；潮洋溪迴轉道設計已經過交通評估，將先通行試用，若有其他問題，會儘速召集交通局一同會勘、評估進行微調。

另外，大雅區東大路二段從中科路口至一○○○巷口，全長二．七公里「路平」已在七月完工，建設局以空拍記錄成果，影片中呈現寬敞平坦的道路、整齊的標線及道路兩側綿延的綠色植栽。黃玉霖昨天更親自視察，對成果感到滿意，並表示，市府陸續在大雅區完成永和路、中清東路等廿五條路段路平工程，總長達十六公里，未來將持續推動，提供更好的道路品質。