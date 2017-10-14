〈中部〉啟智院生結連理 見證有愛無礙

2017-10-14

日月潭集團結婚 32對新人步上紅毯

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火音樂嘉年華首場活動集團結婚，昨在浪漫的耶穌堂登場，共有卅二對新人結成連理，其中在今年七夕求婚成功的德安啟智教養院生阿慶、小雯，也攜手步上紅毯，二人在院內從同學變情侶，阿慶四年來風雨無阻接送，無微不至的照顧打動小雯，在日月潭的見證與各方祝福後，小倆口將展開新人生。

德安院長何心慈表示，阿慶、小雯在院內約十年，二人有輕度智能障礙，經過多年的工作訓練與外出就業，彼此都有穩定的工作與基本的社交能力，四年前阿慶年近百歲的父親，希望他能結婚完成終身大事，之後阿慶便努力追求心儀的小雯，雖然阿慶的父親已經辭世，但如今終於完成亡父心願，讓阿慶很欣慰。

阿慶表示，乖巧的小雯令他傾心，決定追求後便每天接送上下班，並為她分擔家裡的瑣事，而為了擁有自己的家，還努力工作存到百萬，就希望能與小雯擁有自己的窩，婚後盼能早日完成心願。

日月潭風景區管理處指出，今年集團結婚規劃纜車、遊湖與耶穌堂等「3D」行程，在充滿異國氛圍的教堂，搭配潭面的優美景緻，讓新人有度假婚禮的感受，尤其日月潭還有「蜜月潭」的稱號，在周邊成熟的飯店產業配合下，盼能打造成婚禮重鎮。

另，日月潭紅茶文化季，將於廿一、廿二日登場，昨主辦單位魚池鄉公所也由鄉長陳錦倫率隊到台北市政府宣傳，並由世大運超夯吉祥物熊讚站台，盼吸引更多人到日月潭向山遊客中心，賞美景嘗紅茶。