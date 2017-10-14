〈中部〉疑熱傷害 二期稻作「空包彈」比例高

2017-10-14

農民指稻穗變色且不稔實

〔記者黃淑莉、陳燦坤／雲林報導〕今年氣候異常炎熱，農作物也傳出疑似熱傷害，雲林縣內多處地方發生二期稻作不稔實（空包彈）情況，沿海地區蒜頭也傳出因太熱可能減產約三成；農業改良場人員昨天現勘受損水稻田，從外觀初步研判應是感染稻細蟎、穀枯病，

二期稻作已進入孕穗、抽穗、乳熟期，有稻農發現已齊穗的稻作穀粒不稔實且變黑、變白，大埤莊姓農民好幾分地的稻作植株長得很好，但稻穗變黑、變淡黃褐色且不稔實情況嚴重，他跑到農藥行求助；另一位栽種圓糯米的稻農情況更嚴重，整株稻穗超過五成稻穀乾枯且不稔實。

黃姓農民指出，今年二期作生長期間並沒有風災、豪雨，但因天氣特別炎熱，懷疑開花時還沒授粉花就就被曬傷導致不稔實。

二崙鄉農會也接到農民反應，祕書吳曜宇與與台南農業改良場嘉義分場主任羅正宗到田間查看，改良場人員採樣將進一步分析，羅正宗從受損稻穗、植株外觀研判應是感染稻細蟎、穀枯病；農會人員表示，今年氣候特別炎熱，二期作生長快，葉子長得茂密，加上氣溫高，高溫潮濕環境造成蟲害、病菌情況更嚴重。

沿海蒜頭也因天熱 產量下滑

沿海地區蒜頭也因天氣太熱減產，蒜農指出，蒜頭最適合生長的溫度在攝氏廿五度，超過的話不利蒜頭生長，產量也跟著下滑，過去一分地可採收三千台斤，現可能剩一、二千台斤。