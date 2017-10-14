〈中部〉廢輪胎彩繪 40隻蝸牛裝置藝術點亮大林

2017-10-14

阿公阿嬤製作 傳達慢城意象

〔記者曾迺強／大林報導〕嘉義縣大林鎮樂齡中心均齡七十歲的銀髮族，連月來蒐集廢輪胎、廢寶特瓶等，組成四十隻代表「慢城」標誌的「米蘭慢城轉運蝸牛」裝置藝術，塗上繽紛顏色，有老人家以台灣形狀為基座，傳達「愛台灣」理念，作品放置大林轉運站內草地，成為地景亮點。

指導作品的樂齡中心手工藝教師蕭沛晴表示，蝸牛作品是樂齡成員運用環保素材，作為期末驗收的學習成果，曾移民阿根廷的七十一歲侯雲雀，長年在大林慈濟醫院擔任志工，畫出「愛、LOVE」等圖案，傳達大愛精神，另有人蒐集因施作柏油路而被刨除的中山路老街紅磚，砌成鍋牛底座，復古味十足。

七十三歲的樂齡志工劉萬興說，民國九十一年自虎尾糖廠機務股長職務退休，即返鄉務農與投入志工，今年到中正大學參加交通部舉辦的「路老師」培訓，學習宣導交通安全知識，他在輪胎上畫出斑馬線條紋，寓意穿越馬路要走斑馬線，鎮立圖書館長簡伯有稱讚「活到老，學到老」。

大林鎮樂齡中心志工隊長陳美吟說，蝸牛料件均自鎮內資源回收場無償取得，從挑選寶特瓶與輪胎、清洗回收品，至水泥塑模、彩繪，歷時兩個月完成；「蝸牛殼」由最大直徑一百廿六公分的農機輪胎，至最小直徑四十公分的機車輪胎組成，放置大林火車站後方轉運站約十坪草地上，是拍照、打卡新亮點。

2隻隱藏版蝸牛 今公布放置地點

大林鎮代理鎮長葉和平說，現地三十八座彩繪作品，是鎮上少見的集體大型裝置藝術，另有兩隻隱藏版蝸牛，將於今天下午四點至九點半在轉運站舉辦「慢城彩繪蝸牛暨音樂燈會」公布放置地點，邀請鄉親闔家來逛市集、聽演奏。