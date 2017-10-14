〈中部〉無紙審照 申請建照透明化

2017-10-14

〔記者張菁雅／台中報導〕市府都發局全國首創「無紙審照」服務，昨日舉行發表會，藉由「無紙審照Go」及「建管得來速」APP，審查人員可受理建照申請，申請人也可隨時查詢。市長林佳龍肯定這是一項創新服務，所有流程皆在陽光下，也讓市府更落實「廉能、效率、便民」的服務精神。

都發局指出，民眾申請建築執照，長期存在案件審查流程及進度等資訊無法即時透明公開等問題，且建築師在審查過程中，為因應建築法令規定與機關審查補正意見，重複印製紙本修正圖說，相當耗費人力、物力。

都發局表示，「無紙審照建管系統」改變傳統的紙本審查模式，建照審查人員可透過「無紙審照Go」APP，利用平板電腦線上開啟建築師送審電子建築圖說，進行雲端審查，並直接在系統上記載補正缺失事項；建照申請人及設計建築師可下載安裝「建管得來速」APP，掃描建照申請案的專屬一碼通號碼，即可接收來自都發局推播的最新進度。

都發局長王俊傑在發表會上介紹軟體內容及操作說明，他強調，無紙審照系統簡化流程，除了節省時間，台中市每年約核發七千件建築執照含變更設計，現在審查過程都在雲端操作，還能省下大量紙張。

市長林佳龍相當肯定這套系統。他說，建管業務專業且資料龐大，過去以勞力密集方式處理，市府不斷思考如何簡化流程，無紙審照建管服務解決過去過程冗長、不透明、資訊不對等問題，一切皆攤在陽光下。