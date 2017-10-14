〈中部〉駁「舉債王」 市府：人均負債六都第二低

2017-10-14

定期會開議 藍營批下年度舉債198.7億

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市一○七年度總預算舉債一九八．七億元，議會國民黨團十三日批評市府預算年年狂增、舉債，榮登「六都舉債王」；市府表示，縣市合併需要大建設，促進城鄉均衡，平均每人負擔債務為六都第二低。

市議會第二屆第六次定期會昨天開議，國民黨議員楊正中說，綜觀六都一○七年度總預算舉債數字，前三名依序為台中市一九八．七億、桃園市一八五．六 億、新北市一五三．五億，台北市和台南市則未舉債，其中台南市歲入和歲出更達到收支平衡，顯見台中市府只會靠借錢來做事。

國民黨團指出，市府團隊預算年年狂增二百億元，只要是活動費、行銷宣傳費都毫不手軟，舉債預算數已達一○六三億元，只剩下四二三億預算舉債空間，榮登「六都舉債王」，財務控管非常糟糕，預估二年後中市府恐無錢可借。

錢花在刀口 官員：103至105年撙節367億元

市府財政局長林顯傾回應，台北、高雄市四、五十年前就是直轄市，長期獲得中央豐沛資源挹注，台中九十九年才縣市合併升格，城鄉差距大，各項建設亟待發展，市府是將錢花在刀口上，審慎編列預算，全力帶動地方發展。

他又說，林市長執政的一○四年度實際借款金額約五十九億元，一○五年度約一一四億元，二年相加一七三億元，前市府一○三年度就借了約一九三億元；在賒借收入部分，前市府從一○○至一○二年撙節數為一九二億元，林佳龍從一○三到一○五年則撙節三六七億元。

市府指出，中市平均每人負擔債務約三．二萬元，是六都第二低。依公債法規定，一○七年度市府可借款額度為二二五億元，但市府並未借滿；另積極利用市地重劃及區段徵收開源節流，估算盈餘約可達一千億元以上，中市財政樂觀穩健。