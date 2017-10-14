〈中部〉險落腳霧峰 中興新村揭60年秘辛

2017-10-14

當年徵地不順 改地點到南投

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村是國民政府來台後，台灣省政府疏遷所在地，至今六十年，當年若不是霧峰徵收私有土地不順利才改變地點到南投，中興新村現在就在霧峰而不是南投。這些可印證歷史的老照片和相關文書文物，昨起在國立中興高中圖書館展出，每件展品都有故事。

國立中興高中圖書館舉辦「歡慶一甲子，大家來現寶」特展，昨日起到十一月三日展出，式策展人紀錄片導演陳樂人說，這些展品多由他蒐集、整理，他說，身為中興新村的住民，每件文物都像重回父母在省府工作的年代。

陳樂人表示，有些展覽的文物是需要解說才知其背後故事，像中興新村庭園手冊專區，這本手冊就是教搬入省府宿舍的員工和其家眷，如何布置利用庭園，種什麼樹，手冊中都以圖文講解清楚，連雞舍要在庭園什麼地方都有規範。

愛台灣 首年道路以各縣市命名

展覽文物中有一張省府大樓等廳處動工照片，時間是民國四十五年，陳樂人說，當時是因霧峰徵收民私有地遇到困難，才決定省府改落腳到南投市，而因為省議會土地已徵收就在霧峰興建，若當年在霧峰徵收土地順利，中興新村就不是在南投了。

陳樂人也說，省府在民國六、七○年代，因南投縣沒有縱貫鐵路，省府員工到台北洽公要先坐公車到台中再換火車北上，為方便那時期省府員工到台北洽公開會，設計很特別的中興到台北的汽火車聯票，此次就有展出中興到台北的莒光號火車聯票，買聯票的人到台中火車站就不用再買火車票。

另外，展覽中還有證明「愛台灣」的文物。原來第一年區內道路都以各縣市命名，國小學生地址就有基隆路、高雄路、花蓮路等路名，十分有趣。

據了解，中興新村面積多達兩百九十多公頃，六十多年前規劃時，是以「花園城市」為概念進行設計。