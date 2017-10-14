〈中部〉諸羅鳥榕王倒伏 專家建議氣根連接求生

2017-10-14

感染褐根病 主幹崩解

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕位於嘉義市劉厝一號公園內，樹齡逾百年的「諸羅鳥榕王」，本月十一日突然從中裂開倒伏，壓毀樹旁六角涼亭，令人噓唏不已，市府建設處昨邀嘉義大學森林暨自然資源系助理教授詹明勳會勘，詹研判老榕樹感染褐根病多年，致主幹崩解，四個主要枝條都裂開，榕樹氣根已扎地，為搶救老榕樹，將進行氣根連接以利繁衍。

六十三歲陳姓居民表示，「諸羅鳥榕王」樹幹粗壯、側枝挺拔並往旁擴散，樹形如同一把大雨傘，是社區民眾乘涼、聚會的地方，他小時候幾乎每天都在大樹下玩耍，前嘉義市長張博雅視察時，給老榕樹起了響亮封號「諸羅鳥榕王」。

「頭一次見過老榕樹崩解這麼嚴重！」詹明勳表示，褐根病造成老榕樹根部腐朽，根部長期沒有吸收到養份，今年五月與市府人員會勘時，達成要加強支撐的共識，沒想到還沒施作支撐工程，樹幹就裂開傾倒；他建議，先修剪裂掉的主幹，清理根部，避免影響之後生長的氣根，另施作支撐工程，連結氣根幫助繁衍，「榕樹救回來的機會很大」。

劉厝里長許明對說，為了安全起見，他請人在老樹榕、萬靈公廟旁圍起警戒線，避免民眾進入發生危險；由於老榕樹往北邊倒伏，他懷疑北邊一座空水池阻礙生長空間，建議市府一併打掉水池，讓老樹有較大的生長空間，再展生機。

市府今與地方交換意見

市府建設處農牧科長黃文賢說，今將與地方交換意見，預計下週請專業廠商施工搶救老榕樹。