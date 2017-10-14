〈中部〉古坑綠隧等19處 明年元旦起禁菸

2017-10-14

違者開罰 最高一萬元

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林全縣已有四十八處室外公共場所為無菸場域，衛生局昨天再公布包括古坑綠色隧道等十九處無菸場域，明年一月一日起禁菸，違者將依「菸害防制法」罰款二千元以上一萬元以下罰鍰。

先前已有48處室外場所禁菸

國內外研究資料都顯示二手菸有害健康，且沒有安全劑量，只要有暴露就會有危險，為維護民眾不吸二手菸權益，雲林縣衛生局從一○三年至一○五年已公告四十八處室外公共場所為無菸場域。

衛生局長吳昭軍指出，今年增加十九處無菸場域，包括綠色隧道周邊公園三處、十二處公車候車亭、四所學校校園周邊環境；縣府祕書長黃玉霜表示，無菸場域內會設有禁菸標示及劃設禁菸線，有吸菸民眾必須到定點吸菸區吸菸，呼籲吸菸、不吸菸民眾互相尊重、包容，一起營造友善環境及空間。

鄭姓民眾說，假日常帶孩子到綠色隧道走走，有時會遇到走在前面的民眾抽菸，感覺很不舒服，因為是戶外又不能阻止對方不抽菸，只好無奈摀住口鼻快速超前。

抽菸多年的林姓民眾表示，抽菸族群愈來愈弱勢，擔心觸法或被「賞白眼」現在到外面也不敢亂抽菸，找到吸菸區才敢抽。

縣議員賴明源戒掉二十多年菸癮，他昨天分享戒菸經驗指出，戒菸成敗關鍵在自己的意志力，只要能挺過就能戒菸成功。

衛局強調營造更好休憩環境

有人質疑無菸場域會影響觀光，吳昭軍表示，綠色隧道是雲林重要觀光景點，且都是親子共遊，無菸場域是為營造更好的休憩環境，另也劃有兩處吸菸區滿足吸菸者需求。