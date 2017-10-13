〈南部〉林俊憲 不參加台南市長黨內初選

2017-10-13

〔記者王俊忠、黃文瑜／台南報導〕民進黨南市黨部近日須提報有意參與下屆台南市長黨內初選同志名單給黨中央選舉對策委員會，立委林俊憲幾經考慮決定婉拒黨部提報，將不參加此次台南市長黨內初選，之前雖未曾表態參選，但還是將其中考量過程po上個人臉書。

林俊憲表示，不反對立委投入市長選舉，中央、地方選舉時間不一致是制度上的問題，而非人的問題，相反地，認為優秀的立委理所當然應該爭取為更廣大民眾服務的機會，好比在大公司工作，能力優秀者本就應該被異動升遷，若不讓表現好的人有更大的舞台或機會，難道要選擇表現差的嗎？

林俊憲指出，考量的重點是甫選上首屆立委，剛接受人民的託付，尚未做出成績，又未經中央長久歷練，若急於參選市長，便真是落入民眾最為厭惡的純粹追逐權力的染缸了！從立委報到第一天即投入許多民生議題改革，希望人民生活有好的改變。此刻，許多改革正剛開始，若離開立法院，這些改革必將戛然而止，也違反自己的目標和期待。行政院長賴清德在首次總質詢時對他提出的「七大生活有感改革」全都應允，更要求政院相關部會儘速落實。

他說，七項爭取推動的人民生活有感改革開始啟動，不會也不該離開立院崗位，做這樣的決定，才不會讓賴院長為難，賴院長剛北上打拚、努力打造務實內閣，正是台灣改革的最佳黃金時刻，要向所有對林俊憲二○一八有所期待的市民朋友們說聲感謝。

同為第一次當選立委的王定宇認為，尊重林俊憲的決定，不過林俊憲的選舉看板，其實很早就在全市掛起，「大家都看得見」，「每個人的決定都有其考量」，尋求最大利益，但以自己的立場，認為好的人選由市民決定，樂見民主競爭，這是「民主」最珍貴價值。