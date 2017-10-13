〈南部〉麻豆護濟宮壁畫 薪傳獎得主廖慶章重繪

2017-10-13

修復工程 將於明年二月完工

〔記者劉婉君／台南報導〕歷史建築麻豆護濟宮修復工程將於明年二月完工，廟內十二堵壁畫因氣候潮濕、年久失修等因素，已經斑駁不清，廟方邀請薪傳獎民俗工藝類得主廖慶章操刀重繪，透過結合有形的文化資產與無形的傳統彩繪技術，讓原本即保有古匾、剪黏泥塑、木雕等珍貴文物的廟宇，更具有創作特色。另外，國定古蹟台灣祀典武廟復建工程，也於昨天啟動，預計明年十二月完工。

麻豆護濟宮創建於清乾隆年間，迄今已有三百年歷史，廖慶章以廟宇常見的主題「淵明愛菊」、「茂叔觀蓮」、「羲之愛鵝」、「東坡玩硯」重繪壁畫，將傳統的筆觸結合當代創意，加上陰影墨色處理，呈現出視覺上的立體感，為壁畫注入新生命力，於近日完成。

文資處表示，四十八年次的廖慶章，十八歲開始投入寺廟彩繪，因體力及眼睛的考量，近年來鑽研於紙上作畫，已有多年未進入廟宇創作，此次以創作者的心態進行壁畫彩繪，展現有別於以往的面貌。修復工程以修舊如舊、保留原有風貌為原則，期盼重現護濟宮的古樸風華，廟方有意於修復完成後再度提報古蹟。

祀典武廟 復建工程啟動

而祀典武廟因去年二○六地震，導致龍邊牆面壁體有傾倒之虞、三川殿石柱嚴重位移，緊急修復工程已於五月完成，整體復建工程規劃設計也在六月獲文化部核定，昨天啟動修復，包括過水廊、後拜殿、正殿、三代廳與觀音廳等，修復過程將採局部施工，不影響民眾入內參拜。