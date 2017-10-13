〈南部〉路網效應展現 輕軌、高捷運量成長

2017-10-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌一階九月廿六日全線通車後，與高雄捷運串連成路網；高捷統計十月前十天，輕軌與高捷運量都有明顯成長，高捷日均運量更比去年同期多出九千四百餘人次，兩系統路網效應初步展現。

輕軌一階共十四站，九月廿六日全線通車後，與高雄捷運有兩處交會，分別為C14哈瑪星站與高捷橘線哈瑪星站、C3前鎮之星站與高捷紅線凱旋站，建構捷運、輕軌第一個路網。

高捷統計十月一日到十月十日，輕軌平均日運量為一五一六○人次、高捷則為一八五二三五人次。

高捷分析，輕軌日均運量與先前差不多，但十月八日當天曾衝高到兩萬六千餘人次，比先前假日兩萬至兩萬兩千人次高出許多；捷運部分，則比去年十月前十天（去年有三天國慶連假）日均運量一七五八二三，整整多出九千四百餘人次，成長幅度相當明顯。

此外，輕軌與捷運交會處的運量也明顯增加，以十月七日週六為例，輕軌C14哈瑪星站進出為五一○四人次，是九月卅日週六、一八一三人次的一．八二倍；捷運紅線哈瑪星站十月七日有九三四二人次，是九月卅日、四六○八人次的一．○二倍。

高捷指出，從相關數據研判，輕軌與捷運的路網促成不少民眾轉乘體驗，當然也要加上生態交通全球盛典、國慶連假等因素，讓兩系統在十月前十天繳出亮麗成績，具體呈現路網效益。

但高捷進一步表示，真正考驗仍需等到十一月、輕軌正式收費後，屆時可能影響民眾搭乘意願。