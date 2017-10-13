〈南部〉公園內燒金紙 將首度開鍘

2017-10-13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕空污嚴重全民揪元凶，竟有人將腦筋動到公園！

高市鳳山區北門公園一天傳出兩起民眾燒金紙、考卷，造成草地被燒到一片焦黑，所幸北門里長謝秀霞及時發現，要求民眾滅火才化解危機；市府養工處表示，民眾燒毀花草情節重大者，最重可依法開罰十萬元，將追查肇事男子依法開罰，也將成為高市公園燒金紙開罰首例，呼籲民眾守法避免釀災。

草地一片焦黑 最重罰10萬元

高市戴姓男子等三人日前到神壇問事，神明指示要燒錢給祖先，才能消災解厄，竟於晚間到北門公園燒金紙，住戶發現公園冒煙，嚇壞以為發生火警，北門里長謝秀霞據報到場，赫見三人燃燒四、五袋金紙，詢問怎會在公園燒金紙？沒想到三人竟稱找不到空地，只好到公園燒金紙，經會同警方到場處理，要求三人撲滅火勢，才未釀成大火。

五名國中生燒考卷也被勸導

沒想到事隔三小時，又發現五名國中生疑因考不好，竟撿拾雜草堆砌生火，在公園廣場燒考卷，剛好北門巡守隊經過發現，要求五人以水澆熄火堆，勸說五人不得再犯，才騎單車離去。

北門里長謝秀霞表示，民眾在公園燒金紙，造成火苗亂飛，一旦波及附近住戶，將危及生命及財產安全，希望市府在公園加裝告示牌，並能加強取締，以維護住戶安全。

養工處指出，依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例，故意毀損樹木花草者處以一千五百元至二萬元，情節重大者可開罰二萬至十萬元；環保局說，民眾於公園管制區燒金紙，產生明顯粒狀污染物散布空氣，可依空污法開罰五千至十萬元，但基於民間習俗，將勸導民眾改善，由於行政法從一重裁罰，將交由養工處開罰。