〈南部〉懂邊緣戶的苦 小麵攤供愛心待用餐

2017-10-13

謝苓珠送暖 年餘發出1775碗

〔記者王秀亭／台東報導〕「一碗待用麵是對使用者的尊重與關懷。」台東市無招牌麵攤老闆娘謝苓珠曾是社福邊緣戶，在國小同窗林育瓈的鼓勵及陪伴下，開始提供愛心待用餐，一年多來已匯集兩千兩百二十二碗愛心待用麵，發出一千七百七十五碗，許多家庭因為這碗愛心麵得以溫飽一餐，謝苓珠說，因為苦過，更能感同身受。

中午高溫下，謝苓珠手不停歇地揮汗煮麵，位在台東市中華路上的小麵攤，是撐起一家大小生活的主要經濟來源，二十一年前，謝苓珠的丈夫突然中風倒下，謝苓珠扛起照顧老公及三名年幼兒女的責任。

謝苓珠回憶，要照顧一家大小，還要償清負債，「因有房產，沒有低收、中低收資格」，僅賴丈夫微薄的殘障補助、慈濟基金會的臨時救助，及一個小麵攤勉強度日，雖然是社福邊緣戶，終於撐到兒女成年外出工作，經濟重擔稍解。

謝苓珠說，一年多前，國小同窗林育瓈到麵攤請求供餐，幫助沒錢沒房住的斷腿婦人溫飽一個月度難關，開啟提供愛心待用餐的想法，去年四月匯集到三百碗愛心麵後，就開始供餐，林育瓈則幫忙連結相關資源。

謝苓珠坦言，一開始需要待用餐的人，即使站在麵攤前，也不好意思開口，曾有位長輩買麵付錢時總是面露難色，了解後才知這位獨居長輩以打零工過活，沒工作時一碗麵就撐一天，提供待用餐後，還會幫長輩加顆滷蛋，若一陣子沒來用餐，就代表他有工作領到錢了。

為讓更多有需要的人獲得協助，林育瓈幫忙向服務弱勢家庭、獨居老人、街友的社福機構說明，在救急不救窮的原則下，社福機構以發用餐券方式領取，逐漸有人前來領取待用餐，還能每個週提供一餐滷肉飯，給安心家庭關懷協會弱勢家庭課輔班的學童。

最多收到百碗贊助

「各界愛心大匯集，才讓待用餐得以持續供應。」不少客人到麵店用餐，見到牆上的待用餐說明，都會主動贊助，謝苓珠說，最多的是一次贊助一百碗，從贊助者手中接下四千元，才確信自己沒聽錯，也有外縣市遊客路過看到，馬上停車進來贊助。