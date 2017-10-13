〈台北都會〉攤商：缺垃圾桶又無特色

2017-10-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市景美夜市小吃店家種類豐富且鄰近世新大學，晚上總是充滿覓食人潮，但市場處去年針對攤販集中場進行評鑑，以環境不佳、自律較差為由，將早年便頗負盛名的景美夜市列為評比最後一名，在地店家、攤商坦言環境確實不佳，但他們也有話要說，景美夜市攤商認為，夜市內找不到垃圾桶，和民眾總是圖方便亂丟垃圾，才是造成夜市髒亂的主因，責任不能都推給攤商。

景美國中葉姓同學指出，傍晚下課後，同學常會相邀到夜市找晚餐或點心吃，但環境確實滿髒的，地面上總有不少垃圾。一旁的吳同學答腔說，景美夜市在白天是菜市場，但魚腥味、奇怪的酸味晚上還聞得到。

世新大學陳同學也說，夜市不僅內部昏暗、潮濕及地面上總有零星垃圾，夜間攤商拖著湯桶甚至手提著在人群間穿梭，總是把地板潑濕，環境總讓人不舒服。

賣雞蛋糕超過三十年的廖伯伯則說，景美夜市在二十多年前，確實比現在熱鬧許多，後來各地都發展出夜市，但景美沒有經營出獨立特色，人潮就少了很多，但跟環境差也有關係。

廖伯伯說，其實夜市有組成委員會，並跟各攤商收取清潔費，每天請人來掃，但夜市內連個垃圾桶都沒有，要管也很難，環境當然就差。對於夜市評鑑倒數第一，水果攤劉老闆無奈表示，他們也希望環境好一點，但很多人愛亂丟垃圾，他們也很無奈。