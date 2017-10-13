〈台北都會〉景美夜市最髒 世新學生提參與式預算改善

王閔生批市府允輔導 1年無動靜
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市去年訂定「公有零售市場營運評鑑計畫」，針對北市臨時攤販集中場及有證攤販聚集區個別評鑑，其中，夜市組最後一名景美夜市，當時市場處承諾將派員輔導。但一年過去，議員王閔生昨天在財建部門質詢時不滿指出，經過一年卻沒去輔導，「你做這個評鑑的意義是什麼，你在凌遲我們景美夜市啊？」王更提到，一旁的世新大學學生已經有提出「景美夜市大變身」參與式預算計畫，要求產發局明年規劃評估。
世新大學學生、「景美夜市大變身」提案人陶泳潔表示，景美夜市鄰近學校，下課時往往都有很多人出入，導致交通堵塞，而機車亂停、攤商突出人行道都讓行人不方便。另外，因夜市內垃圾桶不多，所以許多遊客都會把垃圾丟在地上，導致環境髒亂；因此，提議在夜市內增設垃圾桶、增加清潔人員及規範景美商圈周遭商家設攤區域等。
王閔生說，景美夜市是自己出生成長的地方，美其名叫景美觀光商圈，國慶連假卻沒有人。他更提到，郝市府二○○七年曾推動「台北市夜市改造計畫」，幫景美夜市做入口意象、導覽指示牌跟文宣品，但九年來也沒再做什麼。他說，過去文山、新店及木柵都會來到景美夜市，現在卻越來越沒落，連世新大學學生都提參與式預算，卻看不到市場處的態度。
市場處：攤商整合後 即可以專案處理
市場處長許玄謀表示，之前希望景美夜市成立集中場，但地方不支持，只要夜市跟周邊店家有意願都會幫忙整合，並解釋若攤商整合後，編列預算師出有名，就可以專案方式進行改善計畫，否則只能政策性去處理。