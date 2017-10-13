〈台北都會〉台北市私幼補助 增列3、4歲幼童

2017-10-13

讀私幼鬆口氣 補助額度全國最高

〔記者蔡亞樺／台北報導〕學費昂貴的私立幼兒園，讓許多家長吃不消，目前中央補助五歲幼兒免學費，柯市府加碼向下延伸補助三至四歲幼兒，近日研議兩大方案，分別是每學期補助一萬或一萬三千五百元，若以一萬三千五百元方案為例，一年兩學期共二萬七千元，再加上北市社會局每月二千五百元，一年共三萬元育兒津貼，等於三、四歲幼兒一年可領到補助多達五萬七千元，預估每年將發出約七億元，不僅是全國首創幼兒補助延伸至三歲，補助額度也將是全國最高。

教育局：補助設門檻且訂排富條款

但北市教育局科長吳文誌補充，補助條件設定門檻，須設籍北市滿一年且就讀北市私幼，也因財政有限，將會訂定排富條款，最重要的是，補助方案附帶有「落日條款」，一旦公共化教保服務達七比三，意即公立幼兒園加上非營利幼兒園，與私幼的就讀人數比例約七比三，補助政策將告一段落。

公幼名額少，過去就有家長抱怨抽中公幼宛如中樂透，市長柯文哲七月時對外鬆口，指出北市私幼約有一萬六千個名額沒人念，主因價格太貴，「如果每月補助三千元，也許家長想一想就會去念」，教育局因此近來積極研議規劃各種方案。

教育局長曾燦金透露，私幼學費每月平均一萬一、一萬兩千元，一學期學費就高達四、五萬元，因此正研議以每學期補助一萬元，或者一萬三千五百元兩種方案，對象為三歲、四歲幼兒，因持續推行兩歲專班，目前暫不考慮補助兩歲，但仍在蒐集各方意見，將把補助方案向市長報告，由市長裁定。

現行四歲就讀私幼每學期補助二五四三元，三歲沒補助。吳文誌說，其實北市幼兒補助比其他縣市多，最大筆是社會局每月兩千五百元、一年三萬元的育兒津貼，若再加上每學期補助一萬三千五百元，北市三歲和四歲每年補助達五萬七千元，是全國最高。

據統計，目前北市四歲幼兒三萬人、三歲則兩萬九五八○人，教育局以四歲幼兒推估補助人數，受惠人數約一萬多人，但補助方案確定後，預計移居台北人數會增加，恐約兩萬人可受補助，再加上三歲，該政策大約要花七億元。吳文誌直言，因北市幼兒福利好，產生吸引效果，其他外縣市家長可能來「卡位」，這部分教育局會追查，若戶籍不在北市或資格不符，一定會追討。