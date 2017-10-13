〈台北都會〉不老長輩尬藝爭霸 17隊逾5萬歲

2017-10-13

〔記者葉冠妤／新北報導〕「二○一七不老青春逗陣行」全國總決賽昨在新北市三重體育館舉行，來自全台十七支樂齡隊伍、總歲數逾五萬歲的爺奶們，使出渾身解數大秀活力，總統蔡英文出席為比賽揭序幕。比賽結果，活力舞台組由桃園市龍潭區客庄好味緒奪冠；活力律動組則是屏東縣牡丹鄉KusKus野牡丹勝出。

桃園龍潭及屏東牡丹 分別奪冠

全台分區優勝隊伍昨齊聚一堂，十七支隊伍平均年齡六十九．三歲，總歲數超過五萬歲，其中九十歲以上有十五人，各隊舞蹈融合地方特色，精美道具吸睛、服裝別出心裁，現場熱鬧滾滾。

蔡英文致詞時表示，看到老人家穿得如此漂亮，展現青春活力，就表示年輕一輩能放心去打拚，國家很有希望，然而台灣終究得面臨超高齡社會挑戰，政府應盡快準備，讓高齡化也能成為台灣進步力量；她上任後推動長照2.0政策，全國至今已有七二○社區結合照護與醫療系統，未來將加速辦理，打造一個讓長者能夠安心養老、安全參與及終身學習的友善環境。

七旬姊弟檔胡金娘、胡俊卿前天下午特地從台東縣海端鄉北上，他們都是第一次到台北，相當興奮，胡俊卿說，很感謝老師楊春義七年來風雨無阻，每週從高雄趕到台東教課，這也是他們隊伍第一次進入總決賽，呈現布農族八部合音天籟。

活力舞台組最後由來自桃園龍潭的客庄好味緒，以出色的道具、服裝及精彩的客家舞贏得第一名；成軍十九年的屏東縣牡丹鄉KusKus野牡丹長輩們拿下律動組冠軍。