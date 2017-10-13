〈台北都會〉違停連續檢舉惹怨 新北議員促發簡訊通知

2017-10-13

新北警局︰11月中前提評估報告

〔記者何玉華、俞肇福／綜合報導〕科技進步，民眾檢舉越來越方便！新北市警察局統計，今年一至六月，民眾透過網頁、手機APP檢舉達卅三萬三八五八件，較去年同期增加十四萬一六八五件，其中七成是違規停車，讓車主叫苦連天，新北市藍綠議員黃永昌、許昭興昨天在議會質詢，希望警方重新檢視檢舉原則，許昭興建議設置簡訊服務系統，讓車主在收到舉發通知單前，就能透過簡訊得知違規，避免遭連續檢舉；警察局長胡木源回應，將請交通大隊在十一月十五日前提出評估報告。

基隆市上半年檢舉 暴增一倍

基隆市今年一到六月來自民眾檢舉的交通違規件數一萬八九一九件，較去年一到六月的九二六九件，暴增一倍。

新北市議會國民黨團書記長黃永昌指出，前一天參加地方座談會，又有選民反映，機車違停收了十七張罰單，後續還有通知要她去領郵件，她都不敢去領，申訴也無效，說著眼淚都快掉下來；黃永昌說，民眾幫警方檢舉違停雖是好事，但許多民眾被莫名連續檢舉，已經變成通案，這些民眾若第一時間知道違規被檢舉，也不會繼續違規。

交通警察大隊大隊長李宏振指出，警政署已在九月發文，照片檢舉的同一行為（沒移動、角度同）只告發第一張；另打一一○檢舉，警方到場兩小時開一張逕舉標示單，連開兩張後，將拖吊終止違規行為，避免連續告發惹民怨。

許昭興則建議警察局設置「交通違規簡訊通知服務」，讓有意願接到簡訊通知違規的車主主動上網登錄，在收到舉發通知單前，早一步得知違規狀況，避免在同一路段重複違規，若車輛移置保管，也能提醒車主到保管場領車。

胡木源表示，從民眾檢舉到警方舉發仍有時間差，發簡訊的時間是否能即時有效，將請交通大隊評估，在十一月十五日前提出評估報告。

基隆市交通違規檢舉案今年暴增一倍，根據交通隊勤務組統計資料，基隆市交通違規檢舉達人最高者在市警局第二分局轄區，幾個人全年檢舉件數加總破萬件；最常被檢舉的交通違規熱區則是信一路、義一路與基隆火車站周邊區域。