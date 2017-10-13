〈北部〉青農研發新技術 空拍機盤點作物

2017-10-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕每百公頃的香蕉田有黃葉病位置在哪？每百公頃的鳳梨產量多少？每百公頃芭樂有沒有缺肥？花蓮縣壽豐鄉青農盧紀燁使用空拍機，配合自己研發的專利影像分析技術，透過空拍農地，即時盤點種植面積及作物狀況，透過植物紋理判斷作物的生長狀況，還可在收成前夕清點預計收成的數量，開發的技術除用於自家的稻米、西瓜、南瓜等作物，還南向前往印尼，堪稱花蓮之光。

三十七歲、念到博士班的盧紀燁，沒走白領上班族的路，反而回鄉務農，除親自種植西瓜、南瓜、稻米等農產品，並善用所學財務金融專長，籌設、運作農業型社會企業「壽豐印象」。

他說，兩三年前就有構想如何清點農地西瓜的好壞，透過人工智慧，六甲農地約花費一個小時就可以盤點西瓜數量，他從空拍機截取影像，到開發西瓜辨識軟體不假他人之手。

盧紀燁說，使用高解析的影像攝影，地面上的農作物一清二楚，除了盤點數量，最重要的是可以透過影像，即時了解作物生長狀況，例如，老經驗的稻農，一看到空拍影像，就馬上指出：「這區的稻子有問題」、「這區漏除草了」，目前辨識度已經高達九成。

上個月，他帶著開發的技術前往印尼，當地的鳳梨農對於這項技術相當有興趣，目前正在洽談合作。

盧紀燁說，農產品清點攸關農產品數量、價格的問題，最重要的是希望做到事前的預防、管理，不會等到作物死了一大片才發現出問題，不過現在仍要靠有經驗的人看圖判斷，未來，希望能夠讓電腦直接透過影像分析，及歷年數據的累積，往人工智慧領域發展。