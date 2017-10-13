〈北部〉成軍3年 中華國中男籃全國賽奪冠

2017-10-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕成軍才三年的宜蘭市中華國中男籃隊，四處征戰屢獲佳績，最近參加全國中正盃大學暨中學校際籃球賽，勇奪國男組冠軍，教練唐正昌說，球隊發揮抗壓性與韌性，完成不可能的任務，所有訓練都在奪冠那一刻開花結果。

中華國中籃球隊成立時，球員利用課餘時間練球、打球，校方要求課業不能荒廢，選手趁比賽空檔K書，十四名隊員由國二、國三學生組成，隊齡雖然不長，已是各項比賽常勝軍。

本屆全國中正盃大學暨中學校際籃球賽，九月三十日到本月七日在苗栗縣舉行，中華國中男籃隊一路過關斬將，抱回金盃；宜蘭市長江聰淵昨到校嘉勉，發給每人一千元聯合勸募禮券。

唐正昌說，他在校任教多年，平時訓練選手的球技，更注重品德、紀律、課業，不讓孩子因練球而走偏，這次能在中正盃封王，球員向心力是一大關鍵，經過朝夕相處，培養出亦師亦友深厚感情，選手確實執行每個指令戰術，展現出絕佳的信任和默契。

住在礁溪鄉的選手甘賀升，擔任隊裡控球後衛，一天花費一小時以上時間通勤，為了趕上早上七點到八點練球時間，清晨五點多就要起床，他說，每天早起雖然辛苦，如今摘冠嘗到甜美果實，一切辛苦都值得。

中華國中男籃隊的優異表現，讓江聰淵引以為榮，他承諾宜蘭市公所會持續編列預算，協助轄內學校培養運動選手，提升競技體育發展，建構優質的運動環境。