〈北部〉苗栗重度級急救責任醫院 有譜了

2017-10-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗首家重度級急救責任醫院（簡稱重責急救醫院）有譜了！苗栗縣內長期無重責急救醫院，以致發生重症及重大意外時，往往必須轉送外縣市大型醫院，立委徐志榮前天針對此事質詢衛福部長陳時中，陳時中當場允諾，將在兩年內針對苗栗縣內四家中度級急救責任醫院，至少輔導一家成為重責急救醫院。

徐志榮表示，今年六月三義鄉一名陳姓警員發生嚴重車禍，但因縣內無一家重責急救醫院，致使該警員先送苗栗市醫院，再轉送台中市醫院，最後仍傷重不治。徐強調，若縣內有重責急救醫院，在發生重大意外事故時，救護人員便能依緊急醫療救護法，就近且適當地將傷病患送醫，避免憾事。

由於目前全國僅苗栗、台東、南投無重責急救醫院，徐志榮也痛批，「苗栗縣民繳的稅、健保費跟其他縣市都相同，卻無法享有相同醫療待遇，非常不公平。」對此，衛福部長陳時中也承諾，將在兩年內輔導縣內四家中度級急救責任醫院：衛福部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院，目標至少成立一家重責急救醫院，保障縣民醫療權益。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，苗縣內其實擁有充足的醫療資源，如大千醫院針對腦中風及外傷、李綜合醫院針對急救科、為恭醫院則針對心血管皆設有急重症中心。張蕊仙呼籲縣民，若有急重症需求不用急著往外縣市送，縣內的醫療設備、技術、人力都已足以應付急重症病患，民眾可安心選擇合適醫院就診。