〈北部〉苗栗鑽石婚禮金 今年起限定「60週年」

2017-10-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府多年來，於重陽敬老慰訪，也對鑽石婚夫妻致賀數千元禮金，不過，相較於往年滿六十年的夫妻都有禮，今年起改為「六十週年限定」，不少老夫妻好生失望；苗縣府社會處解釋，因縣府財政窘困，過去鑽石婚禮金發放方式，也被審計室檢討，所以今年起改變，較去年撙節了六百多萬元。

苗栗縣府於一○一年起，於每年重陽敬老系列活動，除提供八十歲以上長者賀禮、百歲人瑞禮金，也對結婚滿六十年的夫妻，致贈「鑽石婚」禮金。一○一年到一○三年，每對四千元；一○四、 一○五年，調整為每對三千二百元。根據苗縣府社會處統計，平均每年都有二千多對的老夫老妻受惠。

苗縣府於這個月起，展開今年度重陽敬老及鑽石婚夫妻慰訪，不過，有里長發現，里內有十五對結婚滿六十年的夫妻，卻僅有一對今年「六十週年」的夫妻有禮金，與往年通通有禮不同。

超過的不發了 老夫妻好失望

另有里長表示，夫妻能結縭超過一甲子，真的不容易，使得不少老夫妻好生失望，問他「今年怎麼沒禮金了？」

社會處長范陽添說，苗縣府於一○四年爆發財政危機後，由中央控管，並進行預算檢討，其中，審計室認為「鑽石婚」禮金的發放方式不妥，認為「鑽石婚」的定義，為結婚六十週年那一年，於今年限定資格為滿第六十週年。

范陽添表示，去年苗縣內計有二千五百多對結婚滿六十年的夫妻，禮金發放約八百三十萬元，今年結婚滿第六十週年的夫妻，有四百七十四對，禮金約一百五十一萬元，撙節了六百多萬元。

范陽添說，不過，苗縣府今年另將辦理敬老楷模暨鑽石婚表揚活動，由各村里長推薦結婚滿六十年的夫妻，依舊彰顯敬老、尊老之意。