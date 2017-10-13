〈北部〉建華、育賢國中老校舍 竹市列歷史建築

2017-10-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市文化局繼將新竹國小八十歲百齡樓指定為市定古蹟後，再經文資審議委員會通過將把建華國中屋齡六十二年的第一排教室與育賢國中五十一年歷史的音樂大樓登錄為歷史建築，月底公告，兩棟建築都將保留後爭取經費補強及活化。

建華第一排教室 62歲見證棒球史

建華國中校長黃信騰說，校內第一排教室是民國四十五年所建，對很多建華人來說具濃濃情感，目前是七年級學生的教室和行政教學大樓，包括校長室。

黃信騰說，第一排教室過去是斜屋頂，具隔熱等效果，與旁邊已五十二年的風翦樓相呼應，幾年前風翦樓因圓形造型的建築很獨特，經爭取經費補強修繕後，由全校師生舉辦命名活動，取為「風翦樓」，過去是柔道館，與新竹高中的劍道館並稱。

黃信騰說，五十年前紅葉少棒隊與日本少棒隊比賽，在台灣有五場比賽，新竹市唯一賽事就在建華國中內，當時很多學生及民眾聚集坐在二樓的斜屋頂觀看棒球賽，號稱有三萬人之多，還出動警察協助導引，可說是第一排教室最輝煌的歷史紀錄。

校舍伴隨許多建華學子長大，校方支持保留下來，希望能補強修繕，未來做為音樂及美術藝廊空間，見證建華人的共同歷史回憶。

育賢伶倫樓 耐震係數低爭取補強

育賢國中校長黃淑文說，校內音樂大樓過去原是社區活動教室，後改為學校的音樂教室，取名為「伶倫樓」，算是見證校史的重要建築，但因建物耐震係數小於一，未開放給學生上課使用，如果能爭取經費補強修繕，一定能成為學校的重要文化資產。

文化局表示，這是新竹市第一次針對學校的校舍進行文資審查，未來會與教育處，向文化部及教育部爭取補強修繕經費，活化這些建築，成為重要的校園文化資產。