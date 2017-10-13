〈北部〉污水下水道工程 議員質疑土石申報不實濫排廢水

2017-10-13

〔記者陳昀／桃園報導〕日勝生的子公司「日鼎水務」正施作桃園北區污水下水道工程，市府水務局昨天在市議會工作報告時，市議員楊朝偉、舒翠玲質疑日鼎水務土石方土質申報不實，處理價差至少三千萬元，且還濫排廢水，質疑市府是受蒙蔽還是官商勾結？市府水務局當下否認勾結，並表示有不定期查核，但一時間也沒有完整解釋。

楊朝偉、舒翠玲指出，日鼎水務開挖後土石方申報為B2-1（土壤與礫石及沙混合物、土壤體積比例少於卅％），但採用潛盾工法必須添加化學藥劑及大量的水，理應申報B6（淤泥或含水量大於卅％之土壤）。楊朝偉說，他於七月間行文向水務局提出質疑後，業者才突然改將開挖出的土石方申報為B6，以目前施作進度開挖約三萬五千平方米土石方估算，處理費價差近三千萬元，此外，業者未將挖出的土石載往處理廠處理，而是在現場分離污水、泥沙及土石，更以暗管排放到側溝。

水務局︰查無不法 排水定期抽查

市府水務局會後發出新聞稿回應說，昨天下午經突襲檢查施工現場，並未發現違法行為，業者也出示證明指所使用的減摩劑（皂土）是無毒且無環保公害的材質，而排放到側溝的是經過沉澱後的水，不會造成污染，水務局也都每週至少抽查一次；新聞稿另指出，一般工地普遍申報土質為B2-1，經議員提出質疑，市府要求業者提高處理規格，成本都是業者自行吸收。

「這樣也行？這樣大家以後都在工地沉澱、瀝乾就好了！」桃園市土石方資源處理商業同業工會理事長史碩仁質疑說，工地現場本來就不能有處理行為，環保局、水務局沒發放污水排放許可，還幫業者「擦脂抹粉」，護航是合法，這根本是縱容，且還硬拗。